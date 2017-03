Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (21.03.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Analyst Nicholas Ashworth von Morgan Stanley:Nicholas Ashworth, Analyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY).Die Berichtssaison der Energieversorger habe gezeigt, dass Übernahmen und Kapitalmaßnahmen mit einem Schlag in der Branche zurück seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei innogy zähle Ashworth die Spekulation über einen Verkauf an den französischen Strom- und Gaskonzern Engie dazu. Die innogy-Aktie gehöre allerdings nach wie vor zu den Branchenwerten, die er am wenigsten bevorzuge.Nicholas Ashworth, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Sektorstudie das "underweight"-Votum für die innogy-Aktie mit einem Kursziel von 32 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.03.2017)