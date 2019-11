Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

21,50 EUR +0,47% (07.11.2019, 10:30)



ISIN init-Aktie:

DE0005759807



WKN init-Aktie:

575980



Ticker-Symbol init-Aktie:

IXX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol init-Aktie:

IVTFF



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (07.11.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - init: Rekorde zum 20. Geburtstag - AktienanalyseDie US-Tochter von init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) hat kürzlich ihren 20. Geburtstag gefeiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Aus einem kleinen Büro mit fünf Mitarbeitern sei ein weltweit führender Anbieter von integrierten Systemen für den öffentlichen Personennahverkehr geworden, dessen Produkte auch in Nordamerika vielfach ausgezeichnet worden seien. init selbst habe sich seit 1983 aus einem Universitäts-Spin-off in Karlsruhe zu einem Weltmarktführer für intelligente Verkehrssysteme mit einem Konzernumsatz von mehr als 135 Mio. Euro und über 800 Mitarbeitern entwickelt. In Nordamerika hätten die Deutschen inzwischen mit mehr als 55 Kunden und mehr als 100 Beschäftigten durch den erfolgreichen Aufbau enger Kundenbeziehungen die solide Basis für ihren anhaltenden Geschäftserfolg gelegt.Dieser sei deutlich im Zahlenwerk sichtbar: Nach dem dritten Quartal habe das Unternehmen das für 2019 gesetzte Rekordziel im Umsatz weiter im Visier. Erstmals hätten die Erlöse bereits nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit 112,8 Mio. Euro die 100-Mio.-Schwelle übertroffen. Das Plus gegenüber dem Vorjahr betrage 18 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich gegenüber dem Vorjahr sogar um fast 200 Prozent auf 10,4 Mio. Euro erhöht. Der Auftragsbestand habe per Ende September 162 Mio. Euro (Vorjahr: 157 Mio. Euro) erreicht. Der Auftragseingang habe sich auf 133 Mio. Euro (Vorjahr: 137 Mio. Euro) belaufen. Auf dieser Basis habe der Vorstand die im Juli angehobene Prognose für das Gesamtjahr von 150 Mio. bis 160 Mio. Euro im Umsatz und rund 15 Mio. Euro im EBIT bekräftigt. (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze init-Aktie:XETRA-Aktienkurs init-Aktie:21,90 EUR +1,86% (07.11.2019, 11:51)