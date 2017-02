München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Wirtschaft im Euroraum hat sich weiter aufgehellt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das beste Wirtschaftsklima herrscht derzeit in Litauen, Irland, den Niederlanden, Slowenien und Deutschland. In Österreich, Finnland und Spanien verbesserten sich die Klimasalden nun deutlich ins Positive, in Frankreich und Lettland nur knapp. Das Wirtschaftsklima ist nur noch in Griechenland, Italien und Portugal ungünstig.Nach einer Inflationsrate von lediglich 0,2 Prozent in 2016 rechnen die Experten für dieses Jahr mit einem deutlichen Anstieg auf 1,3 Prozent. Die mittelfristigen Inflationserwartungen für 2022 liegen fast mit dem Zentralbankziel konform bei 2,0 Prozent. Eine deutliche Mehrheit der befragten Experten erwartet steigende langfristige Zinsen im Laufe des nächsten halben Jahres. (06.02.2017/ac/a/m)