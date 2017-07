München (www.aktiencheck.de) - Beim Eurozone Economic Outlook (EZEO) gibt es in diesem Sommer Veränderungen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das Pariser Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ist aus dem Arbeitskreis ausgeschieden. Stattdessen erstellt nun die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich zusammen mit dem Istituto nazionale di statistica (Istat) und dem ifo Institut viermal im Jahr die Konjunkturprognose für den Euroraum.



Gleichzeitig wird die Veröffentlichung des EZEO auf das Quartalsende gelegt. Der nächste Erscheinungstermin ist der 20. September 2017. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Prognose des realen Bruttoinlandsprodukts, des Konsums, der Investitionen, der Industrieproduktion und der Inflationsrate im Euroraum für das laufende und die beiden darauffolgenden Quartale. (17.07.2017/ac/a/m)





