München (www.aktiencheck.de) - Um seine Staatsfinanzen zu sanieren, braucht Italien Reformen, die das mittel- bis langfristige Wirtschaftswachstum steigern, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Fuest ergänzt: "Belgien hatte zu Mitte der 90er Jahre deutlich höhere Staatsschulden, hat aber durch mehr Wirtschaftswachstum und stärker antizyklische Finanzpolitik die Schuldenquote senken können." Die durchschnittlichen Überschüsse des Staates ohne Zinszahlungen seien in Belgien dabei nur unwesentlich höher als die in Italien gewesen.Politisch liege ein fundamentales Problem darin, dass für amtierende Regierungen die Versuchung stets groß sei, Überschuldungsprobleme als lediglich vorübergehende Liquiditätsprobleme darzustellen und ihre Lösung durch die Vergabe von Hilfskrediten auf die lange Bank zu schieben. "Mit den Konsequenzen können sich dann die Nachfolgerregierungen beschäftigten", schreibt Fuest. (18.08.2020/ac/a/m)