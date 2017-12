Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Wenn Kommunen von einer schlechten Wirtschaftsentwicklung betroffen sind und die Gewerbesteuer erhöhen, um ihre Haushalte zu stabilisieren, dann belastet das nicht nur die Eigentümer der örtlichen Unternehmen und bremst Investitionen. Auch die örtlichen Löhne wachsen langsamer, weil die Unternehmen etwa die Hälfte der Last aus der Erhöhung der Gewerbesteuer überwälzen, wie wir in einer neuen Studie nachgewiesen haben. Damit droht ein Teufelskreis aus wachsender Steuerbelastung und wirtschaftlicher Stagnation." Überlegenswert sei es daher, die Gewerbesteuer abzuschaffen und sie zu ersetzen durch einen Gemeinde-Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie Zuweisungen, die sich am örtlichen Lohnsteueraufkommen orientieren.Fuest fügte hinzu: "Die negativen Lohneffekte steigender Gewerbesteuern treffen vor allem niedrig qualifizierte Arbeitnehmer, junge Arbeitnehmer und Frauen. Das verdeutlicht, dass die Umverteilungswirkungen, die von Unternehmensertragsteuern ausgehen, anders sind als häufig behauptet." (05.12.2017/ac/a/m)