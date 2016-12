Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Kreditfinanzierung ist für deutsche Firmen etwas einfacher geworden, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der Industrie stieg die Kredithürde von 11,8 auf 12,6 Prozent. Der Anstieg ging auf die kleinen Unternehmen und die Großfirmen zurück. In der mittleren Kategorie sank sie hingegen leicht.Im Bauhauptgewerbe stieg die Kredithürde minimal auf 16,8 Prozent. Im Handel hingegen berichteten weniger Firmen von Problemen bei der Kreditvergabe. (22.12.2016/ac/a/m)