Die Forscher begründen die Korrektur der Prognose mit der langsameren Gangart der Weltkonjunktur und dem Inkrafttreten des neuen Abgasprüfverfahrens für Kraftfahrzeuge, das die Produktion im Automobilbau im Winterhalbjahr dämpfte und auch die Zulieferunternehmen beeinträchtigt hat. "Im kommenden Jahr dürfte deshalb der Konsum wieder eine tragende Rolle für das Wirtschaftswachstum spielen", erläutert der Konjunkturchef von ifo Dresden, Joachim Ragnitz.



Trotz der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums verliert der Beschäftigungsaufbau nur leicht an Tempo. "In Anbetracht der Fachkräfteknappheit versuchen die Unternehmen Arbeitskräfte langfristig zu binden", sagt Ragnitz. Das ifo-Institut erwartet in diesem Jahr ein Plus von 95.000 Erwerbstätigen in Ostdeutschland, davon 21.000 im Freistaat Sachsen. Im kommenden Jahr dürfte der Zuwachs mit rund 84.000 Personen in Ostdeutschland und 19.000 Personen in Sachsen etwas geringer ausfallen.



Kräftige positive Impulse für das Wirtschaftswachstum erwarten die ifo-Forscher von den konsumnahen Dienstleistern. Diese profitieren von den steigenden Realeinkommen der privaten Haushalte. Dagegen dürften von der Industrie nur noch geringe Wachstumsimpulse ausgehen. (19.12.2018/ac/a/m)







Im Jahre 2018 wird das Wachstum in Ostdeutschland und Sachsen demnach nur 1,4 und 1,2 Prozent betragen. Im Jahre 2019 dürften die ostdeutsche und die sächsische Wirtschaft nur mit 1,3 und 1,2 Prozent wachsen.