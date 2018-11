Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Forscher Joachim Ragnitz hat die Politik dazu aufgefordert, sich auf einen zweiten Strukturwandel der Wirtschaft in Ostdeutschland einzustellen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ragnitz fügte hinzu: "Kennzeichnend für die ostdeutsche Wirtschaft ist heute eine massive Spaltung zwischen hoch wettbewerbsfähigen Firmen einerseits und Betrieben andererseits, die nur knapp über die Runden kommen. Die hoch wettbewerbsfähigen Firmen habe sich im Osten dort niedergelassen, wo sie gute Standortbedingungen gefunden haben: eine günstige Infrastruktur-Anbindung, Forschungseinrichtungen, ein attraktives Wohnumfeld und ähnliches mehr. Die vielen kleinen Firmen hingegen sind häufig aus der Not des Übergangs von der Staats- zur Marktwirtschaft geboren. Sie haben sich auf Märkte spezialisiert, die ein Auskommen erlauben, weisen aber nur geringe Wachstumsambitionen auf. Sie finden sich nahezu flächendeckend überall in den ostdeutschen Bundesländern. Da dies wohl die Masse der ostdeutschen Unternehmen darstellt, ist auch die durchschnittliche Produktivität und damit das Lohn- und Einkommensniveau gering."Ragnitz verwies aber darauf, das sich in den vergangenen Jahren die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ostdeutschlands von rund einem Drittel des westdeutschen Niveaus auf nahezu 80 Prozent erhöht habe. "Die verbleibende Unterschiede bei den Einkommen oder beim Arbeitsmarkt spiegeln in hohem Maße strukturelle Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland wider, nicht aber ein Versagen der Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem." (09.11.2018/ac/a/m)