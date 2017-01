Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Kredithürde in ihrer bisherigen Form wurde mit dem Jahresbeginn 2017 eingestellt, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die bisherige Fragestellung nicht optimal war. Ab März 2017 wird deshalb eine modifizierte Frage an die Unternehmen gestellt.



Aufgrund dieser Änderungen kommt es zu einem Strukturbruch in der Zeitreihe. Nach den Tests mit der neuen Fragestellung wird das ifo Institut im Jahre 2018 mit einer neuen Kredithürde an die Öffentlichkeit gehen. Der Verlauf der Kredithürde in der Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die sehr guten Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen in den letzten vier Jahren kaum geändert haben. Das ifo Institut geht davon aus, dass sich daran auch 2017 nichts ändern wird. Deshalb ist dies ein guter Zeitpunkt, um die Fragestellung zu ändern. (23.01.2017/ac/a/m)







