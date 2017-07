Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Die Kritik an Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss ist überzogen. Der Überschuss schadet weder anderen Ländern noch Deutschland selbst. Das ist das Resultat einer ifo-Studie für das neue Forschungsnetz EconPolEurope. Zwar würde mehr Nachfrage aus Deutschland Ländern helfen, die unter Arbeitslosigkeit leiden. Aber ein geringerer Überschuss würde wegen geringerer Kapitalexporte die Zinsen erhöhen und hoch verschuldete Länder dadurch belasten. "Der Überschuss ist entstanden, weil Deutschland seit 2001 deutlich mehr gespart, mehr im Ausland investiert und die staatliche Neuverschuldung abgebaut hat, was angesichts seiner alternden Bevölkerung auch gut ist. Der Staat hat seine finanzielle Position seit 2001 um vier Prozentpunkte an der Wirtschaftsleistung verbessert, der private Sektor sogar um fünf Prozentpunkte", sagt ifo-Präsident Clemens Fuest. So entstand ein Leistungsbilanzüberschuss von 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahre 2016. (14.07.2017/ac/a/m)







