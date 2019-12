In der Eurozone würden heute das belgische und französische Unternehmervertrauen veröffentlicht. Die Werte dürfte annähernd unverändert geblieben sein. In den USA stehe heute der regionale Philadelphia FED Index am Datenkalender. Laut Konsens dürften die Zugewinne vom letzten Monat im Dezember nicht gehalten werden können.



Auch politische Themen dürften für Zurückhaltung auf den Finanzmärkten sorgen: Für das zwischen den USA und China erzielte Teil-Handelsabkommen gebe es unverändert wenig Details, ganz zu schweigen davon, dass es bisher nicht unterzeichnet worden sei. Das US-Repräsentantenhaus habe gestern Abend mit der Mehrheit der Demokraten für die offizielle Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens gegen D. Trump gestimmt. Als sicher gelte, dass das Verfahren im republikanisch dominierten Senat (voraussichtlich im Januar) scheitern werde.



Und die Queen eröffne heute mit dem Verlesen des Regierungsprogramms von Premier Johnson das Parlament. Bereits morgen wolle Johnson das Ratifizierungsgesetz für seinen Brexit-Deal einbringen. (19.12.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Index stand gestern im Mittelpunkt der Markbetrachtung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dieser sei für den Monat Dezember deutlich stärker gestiegen als erwartet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Zukunftsaussichten seien von den deutschen Managern besser eingeschätzt worden, wobei auffällig sei, dass die wirtschaftlichen Aussichten deutlich besser beurteilt worden seien als die Lage und der Dienstleistungssektor besser als die Industrie. In Zahlen ausgedrückt bedeute dies beim Gesamtindex ein Plus von 1,3 Punkten auf 96,3 Zähler. Die Zahlen implizieren würden ein BIP-Wachstum von ca. 0,2% in Q4 implizieren. Eine Reaktion sei auf den Finanzmärkten aber weitgehend ausgeblieben.