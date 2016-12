Im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe tendierte der Geschäftsklimaindex im Dezember seitwärts. Die hiesigen Industrieunternehmen beurteilten ihre laufenden Geschäfte abermals geringfügig schlechter als im Vormonat. Sie blickten jedoch mit etwas gewachsenem Optimismus auf die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017. So hellten sich unter anderem die Exporterwartungen weiter auf; auch gingen die Befragungsteilnehmer wieder verstärkt von steigenden Verkaufspreisen aus.



Im ostdeutschen Großhandel schoss der Geschäftsklimaindex deutlich empor, getrieben von einer überaus kräftigen Verbesserung der Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage. Hingegen war der ostdeutsche Einzelhandel mit seinen Geschäften im Dezember saisonbereinigt spürbar weniger zufrieden als im November. In beiden Handelsstufen hellten sich die Geschäftserwartungen indes etwas auf.



Das ostdeutsche Bauhauptgewerbe war auch im Dezember in bester Stimmung. Der Geschäftsklimaindex kletterte auf den höchsten Wert sein Anfang 1992. Die hiesigen Bauunternehmer waren mit ihren laufenden Geschäften so zufrieden wie selten zuvor und sie erwarteten mit wieder kräftigerem Optimismus eine weitere Verbesserung im kommenden halben Jahr. (22.12.2016/ac/a/m)





