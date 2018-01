Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Agenda marktrelevanter Datenveröffentlichungen aus Deutschland und der Eurozone ist üppig bestückt mit den Ergebnissen einiger prominenter Stimmungsumfragen für den aktuellen Berichtsmonat Januar, so die Analysten der NORD LB.



Die Erhebungen des ZEW bei deutschen Finanzmarktexperten sowie jene von Markit bei Einkaufsmanagern aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone, aber auch der von der EU-

Kommission ermittelte vorläufigeWert für das Verbrauchervertrauen im gemeinsamen Währungsraum würden an den Finanzmärkten starke Beachtung finden. Wie immer sollte aber den Zahlen des jüngsten Konjunkturtests des ifo-Instituts die größte Aufmerksamkeit zuteilwerden. Es gehe vor allem um die Frage, ob die in den letzten Monaten geradezu euphorische Stimmung bei den deutschen Unternehmenslenkern Bestand habe oder nun einen Dämpfer erfahre. Für eine weniger optimistische Beurteilung und Perspektive der Konjunk-turlage spreche derzeit nichts - außer, dass die Luft beim Jubeln in himmelhochjauchzenden Höhen allmählich etwas dünn werde. Die Analysten der NORD LB würden davon ausgehen, dass der Geschäftsklimaindex nach dem marginalen Rücksetzer zum Jahresende noch einmal - wenn auch ebenfalls nur dezent - nachlegen könne und damit auf Tuchfühlung zum historischen Höchststand im November gehe. Dies ändere bei allen kleinen Bewegungen in den Nachkommastellen der Indices kaum etwas an der Einschätzung, dass sich die deutsche Wirtschaft auch zum Beginn des neuen Jahres in glänzender Verfassung präsentiere. (19.01.2018/ac/a/m)





