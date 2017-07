Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den deutschen Dienstleistern hat sich merklich verbessert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Logistik- und Speditionsfirmen berichteten von einer deutlich verbesserten Geschäftslage. Jedoch gehen weniger Unternehmen davon aus, dass es in den kommenden Monaten noch weiter nach oben geht. Die aktuelle Lage bei den Architekturbüros ist sehr gut. Eine weitere Steigerung erwarten sie allerdings nicht. Der Geschäftsklimaindikator bei Rechts- und Steuerberatern sowie Wirtschaftsprüfern ist gestiegen. Dies war vor allem auf deutlich optimistischere Erwartungen zurückzuführen. Die Firmen beurteilten die aktuelle Lage hingegen etwas weniger gut. Gleiches gilt für die Unternehmensberater.Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens FuestPräsident (26.07.2017/ac/a/m)