Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im März wie erwartet erneut gesunken, so die Analysten der NORD LB.



Die befragten Unternehmen würden die aktuelle Lage zwar weiterhin als sehr gut beurteilen, hätten aber zugleich ihre Geschäftserwartungen weiter gedrosselt. Auch die übrigen Frühindikatoren hätten zuvor ein ähnliches Bild gezeichnet. Die Stimmung habe zuletzt unter dem festen Euro und dem wachsenden Protektionismus gelitten. Ein Handelskrieg würde die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft empfindlich treffen. Noch sei es nicht so weit, weshalb die Analysten der NORD LB an ihrer Wachstumsprognose festhalten würden - zumal einige Sonderfaktoren den Stimmungseinbruch etwas überzeichnet haben dürften. Dennoch könnte die deutsche Wirtschaft den konjunkturellen Hochpunkt bereits überschritten haben. Die Tauben im EZB-Rat würden sich in ihrer sehr vorsichtigen Gangart einmal mehr bestätigt sehen. (22.03.2018/ac/a/m)





