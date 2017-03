München (www.aktiencheck.de) - Der Optimismus der deutschen Exporteure ist leicht gestiegen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die ifo-Exporterwartungen nahmen zu im März von 14,5 Saldenpunkten auf 14,7 Saldenpunkte. Die deutschen Exporteure lassen sich von der politischen Unsicherheit auf der Welt nicht beeindrucken. Sie profitieren auch von der im Moment guten Konjunktur in ihren Absatzmärkten.



Einen deutlichen Aufschwung bei den Exporten erwarten die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten und elektronischen Produkten. Auch die Metallbranche berichtet von besseren Aussichten, nachdem sie in den Vormonaten eher wenig optimistisch war. Trotz leichter Rückgänge berichten die Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik von weiterhin sehr guten Exportaussichten. (29.03.2017/ac/a/m)





