Im Verarbeitenden Gewerbe ist das Beschäftigungsbarometer gestiegen. Insbesondere in der Elektroindustrie werden viele neue Mitarbeiter gesucht. Bei den Dienstleistern ist der Indikator gefallen. Im Gastgewerbe und in der Touristik ist eine große Vorsicht mit Blick auf die Personalplanung eingekehrt. Der Handel will ebenfalls Personal einstellen, wenn auch in geringerem Umfang. Im Baugewerbe dagegen hat der Indikator merklich angezogen. Er ist auf den höchsten Wert seit Mai 2019 gestiegen.



Mehr Details unter:



https://www.ifo.de/node/66587 (26.11.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Firmen suchen etwas intensiver Personal als im Vormonat, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im November leicht auf 103,8 Punkte, nach 103,7 Punkten im Oktober. Lieferprobleme und Coronawelle hinterlassen offenbar keine spürbaren Folgen in der Personalplanung der Unternehmen.