Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Unternehmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg von 112,0 Punkten im Oktober auf 113,2 Punkte im November. Dies ist der höchste jemals gemessene Wert.



In der Industrie ist das Barometer auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Insbesondere im Maschinenbau und in der Elektrotechnik werden verstärkt neue Leute gesucht. Auch im Handel war die Einstellungsbereitschaft noch nie so hoch. Sowohl im Einzel- als auch Großhandel soll die Beschäftigtenzahl steigen. Bei den Dienstleistern bleibt die Beschäftigungsdynamik ebenfalls positiv. Gleiches gilt für das Bauhauptgewerbe, die gleichzeitig von großen Problemen bei der Stellenbesetzung berichten. (28.11.2017/ac/a/m)







