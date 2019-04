NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

USD 130,57 +1,43% (23.04.2019, 22:00)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot:



iRobot Corp (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (24.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Der US-amerikanische Haushaltsrobotik-Spezialist habe im ersten Quartal 2019 prächtig verdient, sei aber klar unter der Umsatzerwartung der Wall Street geblieben. Mit einem Wachstum von 9,5 Prozent habe iRobot die Anleger nicht überzeugen können. Im Gegenteil - nach Bekanntgabe der Zahlen sei die Aktie um 15% eingebrochen.Dass die iRobot-Aktie trotz der Erhöhung der Ergebnisprognose zweistellig einbreche, sei dem schwachen Wachstum bei einer ambitionierten Bewertung geschuldet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2019 betrage sportliche 42. Anleger sollten die spannende iRobot-Aktie im Auge behalten und diese auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:99,70 EUR -14,24% (24.04.2019, 12:35)