XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

13,02 EUR -1,36% (24.11.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

13,08 EUR -0,98% (24.11.2021, 19:05)



ISIN home24-Aktie:

DE000A14KEB5



WKN home24-Aktie:

A14KEB



Ticker-Symbol home24-Aktie:

H24



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen.



home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (24.11.2021/ac/a/nw)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Boothbay Fund Management, LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der home24 SE ein:Die Leerverkäufer von Boothbay Fund Management, LLC starten eine Short-Attacke gegen die Aktien des Online-Möbelhändlers home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24).Die Finanzprofis von Boothbay Fund Management, LLC mit Sitz in New York haben am 23.11.2021 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,58% der home24-Aktien eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den home24-Aktien:1,82% Marble Bar Asset Management LLP (05.11.2021)1,57% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (22.11.2021)1,31% Marshall Wace LLP (11.11.2021)0,95% GSA Capital Partners LLP (15.11.2021)0,81% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (02.11.2021)0,70% Voleon Capital Management LP (19.11.2021)0,58% Boothbay Fund Management, LLC (23.11.2021)0,54% Acadian Asset Management LLC (02.11.2021)0,50% PDT Partners, LLC (19.11.2021)Börsenplätze home24-Aktie: