WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) bietet ihren rund 13 Millionen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Hardware für Mobilfunk, TV und viele weitere Bereiche des digitalen Lebens an. Dabei nimmt sie in Deutschland die Rolle des größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters ein. Sie versteht sich auf Basis ihres umfangreichen Porfolios als Digital-Lifestyle-Provider.



Im Kerngeschäft Mobilfunk liegt der Vertriebsfokus auf Tarifen und Services bei denen die freenet Group die Customer-Ownership erwirbt. Alle verfügbaren Netze werden angeboten. Dabei kann es sich um eigene Tarife oder um die Originaltarife der Netzbetreiber handeln. Um die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen zu bedienen, vertreibt die freenet Group einerseits online und andererseits offline, mit rund 6.000 Vertriebsstellen deutschlandweit, Mobilfunktarife und -optionen (vornehmlich in Dauerschuldverhältnissen) im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie.



Die Hauptmarke mobilcom-debitel setzt bei der Kundengewinnung und dem Bestandskundenmanagement ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Postpaid-Vertragsbeziehungen. Auch die Discountmarken klarmobil, freenetmobile, callmobile und debitel light vertreiben Postpaid-Kundenverträge. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier vorwiegend im No-Frills-Bereich.



Darüber hinaus bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets, Notebooks/PCs sowie Zubehör. Bei der Vermarktung von Apple-Produkten nimmt der Konzern mit der GRAVIS-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), eine herausragende Marktstellung ein.



Mit dem Markteintritt in das neue Geschäftsfeld TV und Medien ist seit 2016 außerdem modernes, hochauflösendes Digitalfernsehen in zwei technologischen Varianten Bestandteil des Produktportfolios - freenet TV im Bereich terrestrisches Fernsehen und waipu.tv im Bereich des IPTV-Entertainments.



Durch die Akquisition der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter für DVB-T2-HD, bietet die freenet Group mit freenet TV Fernsehen in bester Bildqualität über den neuen Standard DVB-T2 HD an. Das Antennenangebot wurde durch ein HD-Angebot im Satellitenbereich ergänzt. Im Rahmen ihrer Beteiligung an der EXARING AG (50,01%) offeriert die freenet Group mit waipu.tv zudem internetbasiertes Fernsehen, welches exklusiv auf ein geschlossenes über 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zugreift. Damit können 80 TV-Sender, davon die Hälfte in HD-Qualität, schnell und unkompliziert auf das Smartphone und von dort über Google Chromecast oder den Amazon Fire TV Stick auf vorhandene Fernsehgeräte zu Hause übertragen werden.



Die Vertriebsstruktur der freenet Group ist sehr heterogen. Rund 570 direkt steuerbare Shops, das exklusive Vertriebsrecht bei der Media-Saturn Deutschland in ihren rund 430 Elektronikfachmärkten (im Mobilfunkbereich exklusiv für Tarife in den Netzen T-Mobile und Vodafone) sowie diverse Online-Vertriebskanäle über alle Marken hinweg, garantieren eine umfangreiche und stark serviceorientierte Vermarktung der Dienstleistungen und Services. (Stand: 31. Dezember 2017) (10.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF).freenet habe im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Anzahl der margenstarken Vertragskunden auf 6,83 Mio. steigern können (+4,1% yoy). Insgesamt sei die Kundenzahl wie erwartet leicht rückläufig gewesen (-2,4% yoy). Dank eines höher als erwartet ausgefallen durchschnittlichen Umsatzes je Kunde seien die Serviceerlöse nach den Berechnungen der Analysten um gut 5% auf 492 Mio. EUR geklettert, sie hätten lediglich 485 Mio. EUR erwartet. Das EBITDA des Mobilfunksegments habe mit 101 Mio. EUR ebenfalls über der Prognose der Analysten (98,2 Mio. EUR) gelegen, es habe allerdings im Rahmen der Markterwartungen (101,4 Mio. EUR) gelegen.Im Segment TV und Medien habe das EBITDA dank eines Sondereffektes in Höhe von 7,3 Mio. EUR mit 20,3 Mio. EUR klar über den Markterwartungen (11,2 Mio. EUR, LBBWe: 8,9 Mio. EUR) gelegen, aber auch bei Ausklammerung dieses Effektes habe das Segment positiv überrascht. Mit Blick auf das Gesamtjahr habe das Management die Guidance unverändert beibehalten. Demgemäß solle der Umsatz (exklusive IFRS 15) stabil bleiben und das EBITDA (exklusive Ergebnisbeitrag Sunrise) von 408 Mio. auf 410 Mio. bis 430 Mio. EUR steigen.Für die freenet-Aktie spreche neben der hohen Dividendenrendite nach Ermessen der Analysten auch der Einstieg in das TV-Geschäft, wo sie die Chancen deutlich höher als die daraus resultierenden Risiken einschätzen würden. Die Risiken für ihren Investment Case würden sich ihres Erachtens vor allem aus einem unerwartet wieder aufflammenden Preiswettbewerb im Mobilfunk ergeben.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, hat seine Prognosen nur marginal angepasst, erhält somit auf Basis eines Peergroupvergleichs unverändert ein Kursziel von 32 EUR und behält daher sein "kaufen"-Rating für die freenet-Aktie bei. (Analyse vom 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:24,39 EUR -4,35% (10.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:24,39 EUR -4,61% (10.08.2018, 20:41)ISIN freenet-Aktie:DE000A0Z2ZZ5