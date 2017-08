WKN freenet-Aktie:

Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN) ist der größte netzunabhängige Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten insbesondere aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste.



Als Mobilfunk-Service-Provider verfügt die freenet Group über keine eigene Netzinfrastruktur; vielmehr vermarktet sie unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung Mobilfunkdienstleistungen der Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone, E-Plus und O2 in Deutschland. Die mit Netzbetreibern geschlossenen Verträge bilden dabei die Grundlage des operativen Geschäfts: Auf deren Basis kauft das Unternehmen Mobilfunkleistungen als Vorleistungen ein, um diese an seine Endkunden zu vermarkten. Neben den eigenen netzunabhängigen Diensten und Tarifen im Vertragskunden-, No-frills- und Prepaid-Bereich bietet das Unternehmen auch die Originaltarife der Netzbetreiber an.



Darüber hinaus vertreibt die freenet Group insbesondere Mobilfunk-Endgeräte und -zubehör sowie zusätzliche Dienstleistungen im Bereich mobiles Internet/Digital Lifestyle.



Als Vertriebskanäle dienen dabei vor allem die unter der Hauptmarke mobilcom-debitel betriebenen rund 530 Shops, etwa 6.000 weitere Vertriebsstellen im Fachhandel, in Elektronik- und Flächenmärkten sowie der Online- und Direktvertrieb; hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit mit der Media-Saturn Deutschland GmbH.



Ende 2012 hat die freenet Group über ihre Tochtergesellschaft mobilcom-debitel GmbH die Gravis - Computervertriebsgesellschaft mbH, Berlin erworben. Die Akquisition baut auf der bereits seit Oktober 2011 bestehenden exklusiven Kooperation mit dem Marktführer für Apple-Lifestyle-Produkte auf. Der Konzern verfügt somit über die größte netzunabhängige Vertriebsplattform für Mobilfunk/mobiles Internet und Digital Lifestyle in Deutschland.



Der Vermarktungsschwerpunkt liegt im Wesentlichen auf dem Endkundengeschäft mit Privatkunden in Deutschland.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marcus Silbe von ODDO BHF:Marcus Silbe, Aktienanalyst bei ODDO BHF, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN).Die freenet AG habe mit den Quartalszahlen etwas besser als erwartet abgeschnitten. Die Mobile-Division habe die Prognosen verfehlt, während das TV-Geschäft sich besser geschlagen habe als angenommen.freenet habe die Planungen für das Gesamtjahr bestätigt.Die Analysten von ODDO BHF bemängeln, dass die freenet-Aktie keine kurzfristigen Katalysatoren habe, die den Aktienkurs deutlich in die Höhe treiben können. Am Kursziel von 27,00 EUR werde festgehalten.In ihrer freenet-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "neutral" ein.