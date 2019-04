Kursziel

freenet-Aktie

(EUR) Rating

freenet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,00 Neutral UBS Polo Tang 15.04.2019 20,00 Underweight Barclays Mathieu Robilliard 01.04.2019 29,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Bentlage 27.03.2019 21,00 Halten Independent Research Markus Friebel 26.03.2019 30,00 Hold Warburg Research Jonas Blum 26.03.2019

ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) bietet ihren rund 13 Millionen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Hardware für Mobilfunk, TV und viele weitere Bereiche des digitalen Lebens an. Dabei nimmt sie in Deutschland die Rolle des größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters ein. Sie versteht sich auf Basis ihres umfangreichen Porfolios als Digital-Lifestyle-Provider.



Im Kerngeschäft Mobilfunk liegt der Vertriebsfokus auf Tarifen und Services bei denen die freenet Group die Customer-Ownership erwirbt. Alle verfügbaren Netze werden angeboten. Dabei kann es sich um eigene Tarife oder um die Originaltarife der Netzbetreiber handeln. Um die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen zu bedienen, vertreibt die freenet Group einerseits online und andererseits offline, mit rund 6.000 Vertriebsstellen deutschlandweit, Mobilfunktarife und -optionen (vornehmlich in Dauerschuldverhältnissen) im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie.



Die Hauptmarke mobilcom-debitel setzt bei der Kundengewinnung und dem Bestandskundenmanagement ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Postpaid-Vertragsbeziehungen. Auch die Discountmarken klarmobil, freenetmobile, callmobile und debitel light vertreiben Postpaid-Kundenverträge. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier vorwiegend im No-Frills-Bereich.



Darüber hinaus bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets, Notebooks/PCs sowie Zubehör. Bei der Vermarktung von Apple-Produkten nimmt der Konzern mit der GRAVIS-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), eine herausragende Marktstellung ein.



Mit dem Markteintritt in das neue Geschäftsfeld TV und Medien ist seit 2016 außerdem modernes, hochauflösendes Digitalfernsehen in zwei technologischen Varianten Bestandteil des Produktportfolios - freenet TV im Bereich terrestrisches Fernsehen und waipu.tv im Bereich des IPTV-Entertainments.



Durch die Akquisition der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter für DVB-T2-HD, bietet die freenet Group mit freenet TV Fernsehen in bester Bildqualität über den neuen Standard DVB-T2 HD an. Das Antennenangebot wurde durch ein HD-Angebot im Satellitenbereich ergänzt. Im Rahmen ihrer Beteiligung an der EXARING AG (50,01%) offeriert die freenet Group mit waipu.tv zudem internetbasiertes Fernsehen, welches exklusiv auf ein geschlossenes über 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zugreift. Damit können 80 TV-Sender, davon die Hälfte in HD-Qualität, schnell und unkompliziert auf das Smartphone und von dort über Google Chromecast oder den Amazon Fire TV Stick auf vorhandene Fernsehgeräte zu Hause übertragen werden.



Die Vertriebsstruktur der freenet Group ist sehr heterogen. Rund 570 direkt steuerbare Shops, das exklusive Vertriebsrecht bei der Media-Saturn Deutschland in ihren rund 430 Elektronikfachmärkten (im Mobilfunkbereich exklusiv für Tarife in den Netzen T-Mobile und Vodafone) sowie diverse Online-Vertriebskanäle über alle Marken hinweg, garantieren eine umfangreiche und stark serviceorientierte Vermarktung der Dienstleistungen und Services. (Stand: 31. Dezember 2017). (24.04.2019/ac/a/t)







Büdelsdorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) nach Quartalszahlen zu? 30,00 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur freenet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die freenet AG hat am 25. März 2019 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Februar zu entnehmen ist, sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auch dank höherer Gewinnbeiträge der Schweizer Mobilfunkbeteiligung Sunrise um 8,3 Prozent auf 128 Millionen Euro geklettert. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten im Schnitt mit 115 Millionen Euro erwartet hätten. Der Umsatz sei im Schlussquartal um 4,1 Prozent auf 988,9 Millionen Euro gestiegen, wenn die Effekte einer Bilanzierungsänderung ausgeklammert würden.Nach Feststellung des Jahresabschlusses hat der Vorstand am 25. März 2019 die am 28. Februar 2019 veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der freenet-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Jonas Blum, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 26.03.2019 weiterhin mit dem Rating "hold" bewertet. Das Kursziel wurde bei 30,00 Euro belassen. Das Mobilfunkgeschäft sei trotz harter Konkurrenz stabil geblieben, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die freenet-Aktie kommt von der UBS und liegt bei 17,00 Euro. Polo Tang, Aktienanalyst der UBS, hat sie in einer Analyse vom 15.04.2019 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Eine teure 5G-Mobilfunkfrequenz-Versteigerung über 5 Milliarden Euro sei in den Aktienkursen der Telekomunternehmen wohl schon eingepreist, so der Analyst. Die Kurse der Deutschen Telekom und von Vodafone hätten Spielraum nach oben, weil deren Kosten im Rahmen der Erwartungen oder besser ausfallen dürften als gedacht. Bei Drillisch, United Internet und Telefónica Deutschland seien die Auswirkungen auf die Kurse durchwachsener, auch weil es Unsicherheit gebe wegen eines möglichen eigenen Netzes von Drillisch. Bei freenet sei das Aufwärtspotenzial durch einen vierten Netzbetreiber bereits im Aktienkurs eingepreist.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur freenet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur freenet-Aktie auf einen Blick: