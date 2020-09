Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (14.09.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.flatex habe Mitte Juli auf vorläufiger Basis starke Halbjahreszahlen gemeldet und daraufhin die Ziele für 2020 hochgeschraubt. Sei zunächst, auf Pro-Forma-Basis mit der neuen Tochter DeGiro (die formal seit Anfang August konsolidiert werde), für die laufende Periode die Abwicklung von 37 Mio. Transaktionen anvisiert worden, so seien nun 50 Mio. Stück als neue Zielgröße ausgegeben worden. Zugleich sollte die Kundenzahl statt auf 1 Mio. (die schon erreicht worden seien) auf 1,2 Mio. steigen. Letzteres Ziel bleibe auch nach der in dieser Woche erfolgten Vorlage des Halbjahresberichts bestehen. Zugleich habe die weiter relativ hohe Marktvolatilität aber dazu geführt, dass die Transaktionszahl inzwischen bereits übertroffen worden sei, so dass nun 70 Mio. als neue Messlatte ausgegeben worden sei.Die regen Kundenaktivitäten würden sich äußert positiv in den Geschäftszahlen niederschlagen, im ersten Halbjahr habe der Konzern auf ProForma-Basis bei einem Umsatz von 169 Mio. Euro ein EBITDA von 75 Mio. Euro erwirtschaftet. Und das, obwohl die Hebung von Synergien mit einem positiven EBITDA-Beitrag von 30 Mio. Euro erst noch bevorstehe.flatex bleibt damit eine spannende Investmentstory, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 55,00 Euro. (Ausgabe 36 vom 12.09.2020)