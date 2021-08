Börsenplätze fashionette-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs fashionette-Aktie:

22,20 EUR -15,59% (27.08.2021, 13:46)



Xetra-Aktienkurs fashionette-Aktie:

22,20 EUR -15,59% (27.08.2021, 13:46)



ISIN fashionette-Aktie:

DE000A2QEFA1



WKN fashionette-Aktie:

A2QEFA



Ticker-Symbol fashionette-Aktie:

FSNT



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (27.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Düsseldorfer Online-Händlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.fashionette enttäusche die Anleger: Der Düsseldorfer Onlinehändler für Design-Handtaschen habe überraschend seine Jahresprognose einkassiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis seien die Ziele nach unten kassiert worden. Die fashionette-Aktie rausche in den Keller. Eine Bestandsaufnahme.Statt der ursprünglich in Aussicht gestellten Nettoerlöse zwischen 141 und 150 Millionen Euro würden es wohl nur 133 bis 143 Millionen Euro sein. Mit Blick auf das bereinigte EBITDA sehe fashionette nun einen Zielkorridor zwischen 3,3 und 4,3 Millionen Euro nach zuvor 5,0 bis 6,9 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Markt habe bis dato einen Umsatz von 147,5 Millionen Euro und ein EBITDA von 5,4 Millionen Euro als realistisch angesehen. Lege man den Mittelwert der neuen EBITDA-Spanne zugrunde, würden die Düsseldorfer das Ziel des Marktes um fast 30 Prozent verfehlen.Als Grund gebe das Unternehmen "temporäre logistische Herausforderungen" an, die im Zuge der Umstellung auf einen Logistikpartner entstanden seien. Dies werde sich sehr negativ auf das dritte Quartal auswirken. Ab Ende September solle das Geschäft aber wieder wie gewohnt laufen, heiße es.Das seien wahrlich keine guten Nachrichten. Die Aktie verliere aufgrund der Gewinn- und Umsatzwarnung in der Spitze mehr als 20 Prozent. Auch wenn die Kursreaktion etwas übertrieben erscheine, sei die Aktie unter den AKTIONÄR-Stopp von 24,00 Euro gefallen. Ein Neueinstieg dränge sich vorerst nicht auf, da sich auch das Chartbild massiv eingetrübt habe. Anleger sollen bei der fashionette-Aktie abwarten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link