Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (21.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düsseldorfer Online-Händlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.Der Online-Händler könne nicht nur Kunden mit Luxus-Accessoires wie Designer-Handtaschen begeistern. So seien die jüngste Zahlen zum ersten Quartal absolut stark gewesen. Auch die Analystengilde finde zunehmend Gefallen an der fashionette-Aktie. Der Titel könne davon heute mit einem ordentlichen Kursgewinn profitieren.Konkret habe Berenberg die Bewertung der fashionette-Aktie bei einem Kursziel von 60 Euro mit "buy" aufgenommen. Das seien, ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau, rund 80 Prozent Kursaufschlag. fashionette biete signifikantes Wachstumspotenzial, habe Analystin Catharina Claes in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Bis 2024 rechne sie mit einem Umsatzplus von im Schnitt 41 Prozent p.a.Hauck & Aufhäuser sei sogar noch optimistischer. Die Privatbank habe bereits im Mai das Kursziel für fashionette von 53 auf 63 Euro erhöht und die Kauf-Empfehlung bestätigt. Mit der Übernahme der perfekt passenden Brandfield dürfte der Onlinehändler für Modeaccessoires sein Wachstum deutlich steigern, so die Analysten der Privatbank.Die fashionette-Aktie gewinne am Montag mehr als drei Prozent und notiere bei 33,30 Euro.Für den AKTIONÄR, der ebenfalls fashionette positiv gegenübersteht, ist die Aktie auf dem Niveau ein klarer Kauf, zumal die Bewertung nach wie vor günstig ist, so der Experte Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Analyse vom 21.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)