Tradegate-Aktienkurs fashionette-Aktie:

20,10 EUR +15,19% (08.11.2021, 17:04)



Xetra-Aktienkurs fashionette-Aktie:

20,20 EUR +13,48% (08.11.2021, 16:45)



ISIN fashionette-Aktie:

DE000A2QEFA1



WKN fashionette-Aktie:

A2QEFA



Ticker-Symbol fashionette-Aktie:

FSNT



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (08.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.Die fashionette-Aktie sei in den vergangenen Monaten arg unter die Räder gekommen. Hintergrund seien "Liefer-Probleme" gewesen, die mittlerweile behoben sein sollten. Aktuell mache das Papier des Düsseldorfer Unternehmens einen gewaltigen Sprung nach oben. Ursache dafür dürfte eine sehr positive Studie der Privatbank Hauck & Aufhäuser sein. Darin habe Analyst Christian Salis der fashionette-Aktie mit einem Kursziel von 60 Euro immenses Kurspotenzial attestiert. Verglichen mit dem jüngsten Rekordtief bei 15,15 Euro würde dies fast eine Vervierfachung bedeuten.Rein charttechnisch habe die fashionette-Aktie mit dem heutigen Sprung über den GD50 bei 19,57 Euro ein frisches Kaufsignal generiert. Allerdings sollten Anleger vor einem Einstieg zunächst die Q3-Zahlen am 16. November abwarten. Die fashionette-Aktie sei derzeit nur ein Kandidat für die Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze fashionette-Aktie: