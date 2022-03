Und schließlich müssten die CO2-Märkte möglicherweise vorübergehend ausgesetzt werden, denn der erhöhte Verbrauch von Kohle würde Hand in Hand gehen mit einer höheren CO2-Nachfrage und damit auch mit steigenden CO2-Preisen. Dies würde somit dazu führen, dass wegen des Gasmangels die Strompreise steigen und gleichzeitig auch die CO2-Preise nach oben tendieren würden, um den Verbrauch von Kohle zu begrenzen.



Da diese Kohle-/Ölalternativen zu Gas nicht mit dem europäischen Grünen Deal im Einklang stünden, seien sie im vorstehend beschriebenen 10-Punkte-Plan nicht enthalten. Sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht wären die Kosten zweifellos hoch.



Könne Flüssiggas russisches Gas ersetzen?



Europa verfüge über eine hohe Zahl von Regasifizierungsanlagen, in denen Flüssiggas (LNG) wieder in seinen ursprünglichen gasförmigen Zustand überführt werde. Die größten Regasifizierungsanlagen würden sich in Spanien, Großbritannien, Italien, Frankreich und der Türkei befinden. Diese Anlagen seien 2021 mit etwa 45% ihrer Kapazität gelaufen, in diesem Jahr habe Europa 107 bcm Flüssiggas importiert, davon 18 bcm aus Russland. Insgesamt belaufe sich die Kapazität in Europa auf 238 bcm. Theoretisch hätte der Kontinent somit fast 150 bcm an überschüssiger LNG-Kapazität, ohne Russland. Damit könnten potenzielle massive Fehlmengen bei Pipelinegas kompensiert werden[2]. Doch auf den gesamten Jahresverlauf gesehen könnten LNG-Importe dadurch erschwert werden, dass zu wenig Lagerkapazitäten für den Sommer vorhanden sein könnten. Im Januar 2022 seien die Auslastungsquoten auf 80% gestiegen, dabei hätten die hohen Gaspreise in Europa dazu geführt, dass eigentlich für Asien bestimmte Lieferungen umgeleitet worden seien. Somit sei die überschüssige Kapazität nun auf 47 bcm gesunken (darunter 18 bcm an russischem LNG, also 65 bcm ohne russisches LNG). Die einzige Region mit wirklich erheblicher überschüssiger Kapazität sei Spanien, hier liege die überschüssige Kapazität bei 70% der Gesamtmenge. Die Gasmärkte seien nach wie vor angespannt, und die weltweiten LNG-Verflüssigungs- und -Frachtkapazitäten seien begrenzt. Die weltweite LNG-Verflüssigungskapazität betrage rund 520 bcm. Die Bereitstellung von weiteren mindestens 100 bcm für die Versorgung von Europa werde äußerst schwierig werden. LNG-Schiffe würden erst dann größer werden, wenn 2025 neue Kapazitäten zur Verfügung stünden, dann könnte das Angebot um 50 bis 75 bcm steigen. Das hänge vom zeitnahen Start von Projekten in Kanada, Katar und Mozambik ab - und von einem russischen LNG-Projekt in der Arktis.



Mittelfristig würden mehrere zusätzliche Regasifizierungs-Infrastrukturanlagen in Europa gebaut (beispielsweise in Deutschland und möglicherweise in Sizilien), um größere LNG-Importmengen aufnehmen zu können. Außerdem seien zusätzliche grenzüberschreitende Pipelines nötig, damit LNG-Schiffe ihr Gas an spanische Häfen liefern könnten, von wo aus es dann quer durch Europa transportiert werden könne.



Könne Kernenergie russisches Gas ersetzen?



Die Stromerzeugung aus Kernenergie mache rund 25% am europäischen Strommix aus und decke 15% des gesamten Energiebedarfs des Kontinents, doch zwischen den einzelnen Ländern gebe es erhebliche Unterschiede. Beispielsweise decke Frankreich rund 70% seines Strombedarfs aus Kernenergie. Dies stehe im Gegensatz zu Ländern wie Italien, das 1990 alle seine Atomkraftwerke stillgelegt habe, und Deutschland, das seinen letzten Kernreaktor 2022 vom Netz nehmen wolle.



Im Kontext der Abhängigkeit von russischem Gas sehe man, dass die Debatten über die Stromerzeugung aus Kernkraft in Europa wieder aufgenommen würden, einerseits zur Diversifizierung der Energiequellen und andererseits im Hinblick auf die Vorteile für die Energiewende (minimale Treibhausgasemissionen). Länder wie Italien [2] und die Niederlande[3] würden nun erneut die Möglichkeiten von Atomstrom prüfen. Man dürfe nicht vergessen, dass diese Märkte zu den wichtigsten Exportmärkten von Gazprom gehören würden. In Osteuropa sei und bleibe Kernenergie eine zentrale Technologie. Dadurch hätten sich in diesen Ländern, die in der Vergangenheit erhebliche CO2-Mengen produziert hätten, bereits erhebliche Verbesserungen ergeben. Die Slowakei erwäge bereits den Bau neuer Reaktoren, und Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und Rumänien hätten bereits angedeutet, dass sie diesem Beispiel folgen würden. Doch angesichts der sehr langen Vorlaufzeiten neuer großer Reaktoren (mindestens zehn Jahre) und des für die nächsten zehn Jahre prognostizierten Anstiegs der Stromnachfrage wäre ein markanter und schneller Wandel in der Energiepolitik vonnöten, damit Kernenergie den Übergang weg von russischem Gas unterstützen könne. In diesem Zusammenhang sei auch die wahrscheinliche Einbeziehung von Kernenergie in die EU-Taxonomie zu sehen.



Könnten erneuerbare Energien russisches Gas ersetzen?



Die wichtigste energiepolitische Auswirkung für die EU und andere europäische Länder sei die noch stärkere Fokussierung auf den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien. Dies liege nicht nur darin begründet, dass die meisten erneuerbaren Energien inzwischen günstiger seien als fossile Brennstoffe oder Kernenergie, sondern auch darin, dass Europa hier über immense Ressourcen verfüge. Europa könne im Wesentlichen ausreichend zusätzliche Infrastruktur für erneuerbare Energien installieren und die Abhängigkeit von russischen Energieimporten vollständig eliminieren. Doch diese Bestrebungen seien mit verschiedenen Hürden konfrontiert:



- langwierige Planungs- und Genehmigungsprozesse.

- Engpässe bei Rohstofflieferungen, insbesondere bei Solarenergie.

- die gestiegenen Rohstoffkosten (Stahl, Solarzellen, usw.).



Schlussfolgernd lasse sich sagen, dass mit dem russischen Krieg in der Ukraine das "Extremrisiko" der europäischen Abhängigkeit von russischem Gas ganz deutlich zutage getreten sei. Die Anpassung an diese Situation werde nicht leichtfallen und werde immense (und dringend benötigte) Anstrengungen der europäischen Staaten, Unternehmen und Bürger erfordern.



