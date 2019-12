Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

0,255 EUR -5,90% (17.12.2019, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

0,254 EUR -9,61% (17.12.2019, 12:11)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro. (17.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) aus.Am 10.12.2019 habe der Vorstand der euromicron AG (euromicron) überraschend bekannt gegeben, am 11.12.2019 einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen.Das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren solle sich hierbei ausschließlich auf die Holding euromicron AG erstrecken. Alle in- und ausländischen Tochtergesellschaften sollten nicht am Schutzschirmverfahren teilnehmen und nach gegenwärtiger Unternehmenseinschätzung ihren operativen Geschäftsbetrieb fortführen.Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation setzt Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, das Kursziel sowie das Rating zur euromicron AG aus. (Analyse vom 17.12.2019)Börsenplätze euromicron-Aktie: