Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

7,961 EUR +0,81% (14.08.2017, 13:21)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein Komplett-Lösungsanbieter für Kommunikations-, Übertragungs-, Daten- und Sicherheitsnetzwerke. Die Netzwerk-Infrastrukturen von euromicron integrieren Sprach-, Bild- und Datenübertragungen drahtlos, über Kupferkabel und mittels Glasfasertechnologien. Auf diesen zukunftssicheren Netzwerk-Infrastrukturen baut euromicron marktführende Applikationen wie Sicherheits-, Kontroll-, Healthcare- oder Überwachungssysteme auf.



Basierend auf der Kompetenz als Entwickler und Hersteller von Glasfaserkomponenten ist die euromicron AG eine wachstums- und ertragsstarke Unternehmensgruppe, börsennotiert, mittelständisch geprägt, fokussiert auf operatives Wachstum, Integration sowie weitere Marktdurchdringung, Internationalisierung und Expansion. (14.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA).Trotz der in Q2 fortgesetzten Ergebnisverbesserung habe das Unternehmen die Analysten-Erwartungen ergebnisseitig - wie schon im Vorquartal - nicht erfüllen können (bspw. Nettoergebnis: -2,71 (Vj.: -4,62) Mio. Euro). Mit einem Erlösanstieg von 4,7% y/y auf 78,1 Mio. Euro sei die Prognose aber erfüllt worden. Auch der Auftragseingang habe sich mit einem Anstieg um 11,5% y/y wieder erfreulich entwickelt. Für 2017 werde unverändert ein Umsatz in der Bandbreite zwischen 330 und 350 (Vj.: 325,3) Mio. Euro und eine operative EBITDA-Marge von 4,0% bis 5,0% (Vj.: 4,0%) in Aussicht gestellt.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2017 auf -0,54 (alt: -0,18) Euro und für 2018 auf 0,17 (alt: 0,46) Euro deutlich reduziert. Mit der strategischen Neuausrichtung in 2015 auf das Internet der Dinge habe sich für euromicron ein deutliches Wachstumspotenzial eröffnet. Der Umbau wirke sich weiterhin merklich auf die Ergebnisentwicklung aus. Der Analyst sehe deswegen nach wie vor nur ein moderates Aufwärtspotenzial für den Titel.Börsenplätze euromicron-Aktie:Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:8,058 EUR +3,31% (14.08.2017, 12:57)