Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 360,84 -0,57% (17.08.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(17.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Efraim Levy von CFRA Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Efraim Levy, Analyst von CFRA Research, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von CFRA Research erhöhen ihre Verlustschätzung je Aktie für 2017 um 3,80 auf 6,25 USD. In 2018 werde statt eines Gewinns und ein Verlust je Aktie von 0,50 USD erwartet.Tesla Inc. dürfte im Zuge einer voll laufenden Model 3-Produktion steigende Gewinne erzielen. Allerdings sollten Investoren Risiken im Hinblick auf Verzögerungen und Konkurrenzdruck im Auge behalten.Trotz eines stetigen Flusses von positiven Nachrichten seit Jahresanfang seien die in der Vergangenheit immer wieder enttäuschten Erwartungen nicht zu vernachlässigen, so der Analyst Efraim Levy.Die Aktienanalysten von CFRA Research stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein, erhöhen aber das 12-Monats-Kursziel von 255,00 auf 275,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:308,65 Euro -0,99% (17.08.2017, 14:29)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:308,44 Euro +0,04% (17.08.2017, 14:44)