Kurzprofil ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions". (05.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ecotel communication ag (ecotel) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) weiterhin zu kaufen.Nicht nur aufgrund eines EBITDA-Anstiegs um 62,1% sei die operative Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2021 aus Sicht des Analysten mehr als zufriedenstellend verlaufen, sondern auch den Anstieg der EBITDA-Marge um 770 Basispunkte werte er als Beleg für die nachhaltige Effektivität des Transformationsprozesses der letzten Jahre. Insbesondere profitiere ecotel davon, dass sich der Kunden-Mix in den vergangenen Jahren sowohl in Bezug auf die durchschnittliche Vertragslaufzeit als auch den TCV signifikant verbessert habe.Nachdem die Eckdaten zu Konzernerlösen und operativem Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 bereits in einer Vorabmeldung bekannt gegeben worden seien, habe das Interesse des Analysten insbesondere auf den Daten zur Segmententwicklung gelegen. Im umsatzstärksten Segment Geschäftskunden, in dem ecotel bundesweit rund 15.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie einzelnen Großkunden ein breites Portefeuille aus Sprach- und Datenlösungen anbiete, habe das EBITDA im ersten Halbjahr 2021 auf EUR 3,7 Mio. um 85,2% gesteigert werden können. Dabei habe ecotel von seiner hochskalierbaren Produktionsplattform und einer anhaltenden Gewinnung von Neukunden sowohl im Produkt-, als auch im Lösungsgeschäft profitiert. Auch im Segment easybell sei das operative Ergebnis überproportional auf EUR 3,8 Mio. (+51,1% YoY) verbessert worden. Hierbei habe ecotel von der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und einem anhaltenden Kundenwachstum profitiert. Die Segmente nacamar und Wholesale hätten sich nach Unternehmensangaben planmäßig entwickelt.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 36,90 (Base-Case-Szenario) und mit einem von ihm erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 72,4% auch sein "buy"-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link