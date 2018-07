London Stock Exchange-Aktienkurs easyJet-Aktie:

15,995 GBp +0,72% (24.07.2018, 15:33)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



London Domestic Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens bassieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (24.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die easyJet-Aktie (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Die jüngste Abwärtsdynamik in den Ölpreisen spiele dem britischen Billigflieger in die Karten, denn es reduziere die Kosten. Aktuell würden die Treibstoffe in Europa, wo easyJet hauptsächlich tätig sei, bei ca. 208 USD pro Gallone notieren - ein Rückgang um 0,8% auf Monatsbasis und um 1,6% auf Wochenbasis. Eine Umkehr des Trends sei allerdings nicht in Sicht: Der drohende Handelsstreit zwischen den USA und China und das zugespitze Verhältnis zwischen Trump und Iran würden die Ölpreise wohl weiterhin belasten.Der aktuelle Abwärtstrend verstärke den ohnehin soliden Gewinnausblick des Billigfliegers. Die easyJet-Aktie bleibe weiterhin attraktiv, so David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:17,955 EUR -0,36% (24.07.2018, 11:43)