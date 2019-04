Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

34,34 Euro +5,13% (24.04.2019, 17:14)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

38,30 USD +4,45% (24.04.2019, 18:01)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (24.04.2019/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Ross Sandler, Analyst vom Investmenthaus Barclays, rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) weiterhin zu einer Übergewichtung.Die Analysten von Barclays halten nach der Bekanntgabe des Q1-Berichts steigende Aktienkurse für möglich. Wie erwartet sei das Bruttowarenvolumen von eBay Inc. zwar weiterhin gesunken. Eine bessere Take-rate habe aber dennoch für eine positive Überraschung auf der Umsatzebene gesorgt.Die Bewertung des Marktplatzgeschäfts sei entschieden zu niedrig, sagt Analyst Ross Sandler.Die Aktienanalysten von Barclays stufen in ihrer eBay-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und passen das Kursziel von 46,00 auf 49,00 USD nach oben an.