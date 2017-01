Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

30,30 Euro +7,81% (26.01.2017, 16:15)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

32,35 USD +7,01% (26.01.2017, 16:23)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



(26.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst John Blackledge von Cowen and Company:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst John Blackledge vom Investmenthaus Cowen and Company im Hinblick auf die Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von eBay Inc. hätten sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt, da es bei den Umsätzen und dem Bruttowarenvolumen keine Überraschungen gegeben habe.Auch der Ausblick auf das erste Quartal sei den Annahmen entsprechend ausgefallen. Auf Gesamtjahresssicht hätten sich die Kommentare aber besser angehört als erwartet. Das Unternehmen rechne in der zweiten Jahreshälfte mit einem verstärkten Umsatzwachstum.Angesichts der gedämpften Erwartungen zeige der Aktienkurs eine freundliche Reaktion. Investoren sollten aber an der Seitenlinie bleiben, so das Fazit von Analyst John Blackledge.Börsenplätze eBay-Aktie:XETRA-Aktienkurs eBay-Aktie:29,86 Euro +6,26% (26.01.2017, 15:56)