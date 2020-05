Börsenplätze dormakaba-Aktie:



Kurzprofil dormakaba International Holding AG:



dormakaba (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA) macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.



dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2,5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17. Mehr Informationen unter www.dormakaba.com. (08.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - dormakaba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der dormakaba International Holding AG (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA).Heute Morgen habe dormakaba bekannt gegeben, dass sein Umsatz im Q319/20 (Zeitraum Januar bis März 2020) organisch um ca. 3% gesunken sei. Dies hätte v.a. die Nachfrageschwäche in China im Februar und März 2020 bewirkt.Infolge des Volumenrückgangs sei die EBITDA-Marge von dormakaba um rund 150 Bp J/J gesunken.Allerdings habe dormakaba im Berichtszeitraum gestützt durch tiefere Investitionskosten einen FCF von rund CHF 80 Mio. generieren können, nach rund CHF 40 Mio. im selben Quartal des Vorjahres.Laut dormakaba bleibe die Prognosesicherheit gering. Während in China die Nachfrage wieder zufriedenstellend sei, hätten sich in Nord- und Südamerika sowie in Teilen von Asien und Europa zuletzt zunehmend ungünstige Effekte gezeigt. Das Unternehmen ziehe daher seinen bisherigen Ausblick zurück. Bis jetzt sei das Unternehmen davon ausgegangen, dass das org. Wachstum und die EBITDA-Marge leicht unter dem Vorjahresniveau liegen würden.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, erachtet die Marktprognosen für dormakaba nach wie vor als zu hoch und hält an seinem "hold"-Rating fest. Das Kursziel laute CHF 500. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link