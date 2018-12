Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist mittelbar Positionen über die Cyan AG oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (10.12.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.Der Fokus von cyan liege vor allem auf dem Datenverkehr zwischen mobilen Endgeräten, deren Anzahl stetig wachse. Ferner würden zunehmend sensible Daten per Smartphone oder vergleichbaren Geräten ausgetauscht - sei es aufgrund von Online-Banking oder Web-Shopping. Durch die Übernahme von I-New im Juli dieses Jahres habe sich cyan eine gute Wettbewerbsposition erarbeiten können und zähle bereits 40 Großkunden, die selbst wiederum 5,5 Mio. Kunden betreuen würden. Durch ein Umsatzbeteiligungsmodell profitiere cyan von der Notwendigkeit, mit dem Smartphone sicher surfen zu können.Dies würden auch die Analysten von GBC so sehen. "Der entscheidende Wettbewerbsvorteil der cyan-Sicherheitslösung ist, dass sie direkt im Datencenter des Kunden - sei es MNO, MVNO (Anmerkung der Redaktion: mobile Sicherheitslösungen für Endkundenvon Mobil- und Festnetzinternetanbietern bzw. virtuellen Mobilfunkanbietern) oder ein Finanzinstitut - implementiert wird. Damit sind für den Endkunden keine Downloads mehr notwendig, wie es typischerweise bei anderen Sicherheitsanbietern wie Norton oder F-Secure der Fall ist. Diese Sicherheitssoftware ist insbesondere für MNOs sehr attraktiv, weil White-Label-Produkte sehr skalierbar und überdies profitabler sind als Lösungen der Konkurrenz", heiße es im Research.Mit Bezug auf die aussichtsreichen Fundamentaldaten und die gefüllte Produktpipeline, welche für ein weiteres signifikantes Umsatzwachstum sorgen könne, ermittelte GBC einen fairen Wert von 49,50 Euro, was einer Verdoppelung des aktuellen Niveaus entspräche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: