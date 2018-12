Börsenplätze curasan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,644 EUR +2,22% (17.12.2018, 17:38)



Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,64 EUR +1,59% (17.12.2018, 12:15)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (17.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel in Höhe von 0,65 Euro für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten mit dem CEO von curasan über die jüngste Entwicklung sowie die Einzelheiten der Ende November veröffentlichten Meldung zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gesprochen. Die wesentlichen Erkenntnisse seien nachfolgend zusammengefasst.Da nach Ermessen des Vorstands ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten sei, habe die Pflicht zur unverzüglichen Einladung zu einer Hauptversammlung bestanden. Ursache hierfür seien die aufgrund der schwachen Entwicklung in den ersten neun Monaten angefallenen operativen Verluste gewesen. Zudem habe der Vorstand im Rahmen des Q3-Berichts schon darauf hingewiesen, dass die noch vorhandenen liquiden Mittel (ca. 1,8 Mio. Euro) voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2019 zur Finanzierung der Gesellschaft ausreichen würden. Angesichts eines Cashburns von zuletzt etwa 0,5 Mio. Euro pro Quartal würden die Aktienanalysten von der Montega AG diese Annahme bei einer gewissen Kostendisziplin für realistisch halten.Auf der am 29. Januar 2019 stattfindenden HV werde der Vorstand sowohl die Lage der Gesellschaft erörtern als auch eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von zunächst bis zu 5,0 Mio. Euro zur Abstimmung vorlegen, anstelle der bisher geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung. Aufgrund von bereits geführten Gesprächen mit potenziellen Investoren sei das Management zuversichtlich, die Platzierung nahezu vollständig abschließen zu können. Darüber hinaus solle sich die in 2018 durch die Beteiligung von Frau Isabella de Krassny in Höhe von insgesamt 16,3% (Donau Invest Beteiligungs GmbH + KLK Holdings Ltd.) veränderte Aktionärsstruktur auch in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats widerspiegeln. Den geplanten Einstieg von Frau Krassny in den Aufsichtsrat würden die Aktienanalysten von der Montega AG vor dem Hintergrund der von ihr jüngst deutlich über dem Aktienkurs gezeichneten Kapitalerhöhungen als positives Signal für die Gesellschaft werten.Mithilfe der avisierten Kapitalmaßnahmen würde curasan die Liquidität der Gesellschaft substanziell stärken und könnte sich bietende M&A-Opportunitäten nutzen. In unseren Prognosen haben wir keine weiteren Akquisitionen berücksichtigt, sodass sich das Wachstumstempo in den nächsten Jahren dadurch erhöhen könnte, die Aktienanalysten von der Montega AG.Mit unverändertem Bewertungsmodell bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 0,65 Euro sowie das Rating "halten" für den curasan-Titel. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link