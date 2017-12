Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:

curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (05.12.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) unter die Lupe.Die Aktie von curasan schwanke weiter um die Marke von 1,20 Euro, dem Bezugskurs der großen Kapitalerhöhung, die Mitte November habe abgeschlossen werden können. Auch die Meldung über eine neue Vertriebskooperation, die in dieser Woche veröffentlicht worden sei, habe für keine nachhaltige Belebung gesorgt. Dabei habe diese durchaus eine große Tragweite für die Gesellschaft, deren Vertrieb im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren nur durchwachsene Resultate gebracht habe. Für Orthopädieprodukte habe das Unternehmen nun mit Implantcast einen in diesem Sektor sehr erfahrenen Spezialisten gewonnen, der zunächst die DACH-Region übernehme. Das Abkommen umfasse zahlreiche weitere Aspekte zur Marktbearbeitung, die beide Unternehmen in Kooperation durchführen und die weit über einen einfachen Vertriebsvertrag hinausgehen würden.Der Start der Zusammenarbeit erfolge schon Mitte Dezember - und sei weiter ausbaubar. Es werde aktuell diskutiert, ob Implantcast weitere Märkte übernehme, in denen das Unternehmen bereits über Vertriebsstrukturen verfüge. Damit treibe curasan den Ausbau der Vermarktung weiter voran, was 2018 insbesondere auch für kräftige Wachstumsimpulse aus den USA und China sorgen sollte. Die Börse fokussiere sich hingegen noch auf die Enttäuschung im laufenden Jahr.Börsenplätze curasan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:1,169 EUR -1,27% (04.12.2017, 17:51)