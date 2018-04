Börsenplätze comdirect bank-Aktie:



Kurzprofil comdirect bank AG:



Die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) ist eine der ersten Direktbanken in Deutschland und zählt zu den Marktführern im Bereich der Onlinebroker. Die Gesellschaft wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet hat sich von einem reinen Onlinebroker zu einer Vollbank mit einem vollständigen Leistungsportfolio für Privatkunden entwickelt. Dabei ist die Gesellschaft in den Geschäftsbereichen B2C und B2B tätig. Zu der Produktpalette der comdirect gehören der Wertpapierhandel über das Internet sowie der Handel mit Investmentfonds und Anleihen. Hinzu kommen der außerbörsliche Handel, Wertpapierkredite, steueroptimierte Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Die zweite Hälfte des Portfolios besteht aus Bankdienstleistungen. (18.04.2018/ac/a/nw)







Quickborn (www.aktiencheck.de) - comdirect bank-Aktie: comdirect ist Deutschlands Beste Bank - Aktiennewscomdirect ist Deutschlands Beste Bank. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin €uro in seinem großen Bankentest, so die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auch der Titel als Beste Direktbank ging nach Quickborn. Für den Test wurden die Konditionen und Preise der 32 führenden bundesweit tätigen Banken in Deutschland verglichen. Darüber hinaus ließen sich anonyme Testkäufer zu Anlage- und Kreditprodukten beraten. Zudem haben über 150.000 Menschen ihre Stimme abgegeben. Der Test des €uro-Magazins ist damit die mit Abstand größte Bankkundenbefragung im deutschsprachigen Raum.comdirect lag in allen untersuchten Bereichen im Spitzenfeld. Vor allem im Kundenmanagement konnte comdirect überzeugen. Die Tester lobten die schnelle und unkomplizierte Bearbeitung ihrer Anfragen. Auch bei den Services für PCs, Smartphones und Tablets sowie beim Thema Online-Sicherheit punktete die Direktbank aus Quickborn. In den übrigen Bereichen erhielt sie ebenfalls durchweg gute Noten. Etwa bei der Frage "Wo kann man gut und günstig Wertpapiere handeln?" Hier wählten die Kunden comdirect mit deutlichem Abstand auf Platz 1.Der Titel "Beste Bank" ist nicht die einzige Auszeichnung, die comdirect in jüngster Zeit erhalten hat. Die Bestnote "sehr gut" gab es für das comdirect Girokonto beim Test der FMH Finanzberatung im Auftrag von n-tv. Ebenfalls ein "sehr gut" und die höchste Punktzahl aller getesteten Institute gab es für die comdirect Visa-Karte bei der Untersuchung von €uro am Sonntag. Und auch bei der Brokerwahl 2018 erreichte comdirect den ersten Platz als bester Online-Broker. "Die jüngsten Auszeichnungen zeigen: Egal, ob jemand ein Girokonto mit Kreditkarte, eine Universalbank oder einen erfahrenen Broker benötigt - comdirect ist für alle Belange der richtige Partner", freut sich Walter.