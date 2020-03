Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (23.03.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.capsensixx habe kürzlich vorläufige Zahlen für 2019 bekannt gegeben, die die Analystenerwartungen durch die Entkonsolidierung der verlustbringenden coraixx deutlich übertroffen hätten.Auf Gesamtjahresbasis sei das EBITDA vor Anteilen Dritter nach der Entkonsolidierung der defizitären Gesellschaft um 17,5% auf 9,2 Mio. Euro angestiegen (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro; MONe 2019 inkl. coraixx: 6,7 Mio. Euro). Dazu habe Q4 2019 mit einem Anteil von 4,3 Mio. Euro (47%) maßgeblich beigetragen. Der vorläufige Nettojahresüberschuss nach Anteilen Dritter habe sich nach dem Wegfall des coraixx-Geschäfts fast auf 2,5 Mio. Euro verdoppelt (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Dabei habe coraixx im Vorjahr laut Segmentberichterstattung 2018 mit rund -0,74 Mio. Euro zu Buche geschlagen. Laut der Meldung zu den vorläufigen Zahlen habe der 2018erVerlustbeitrag der coraixx allerdings 1,9 Mio. Euro betragen. Marenbach gehe daher davon aus, dass es durch die Entkonsolidierung der Gesellschaft in 2019 zu einer Änderung der Abschreibungsmethodik und somit zu einer Korrektur der 2018er-Zahlen kommen werde. Gleichzeitig sei das KVG-Kerngeschäft im Geschäftsjahr 2018 aufgrund der damaligen Marktschwäche unterdurchschnittlich verlaufen, sodass sich in der starken Verbesserung auch Basiseffekte wiederspiegeln würden. Letztlich habe der Nettojahresüberschuss auf um coraixx-Effekte bereinigter Basis nun wieder das Niveau von 2017 erreicht.Zwar sei die Abgabe einer validen Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr im Kerngeschäft Axxion nach Erachten des Analysten vor dem Hintergrund des vom Corona-Virus geprägten Marktumfeldes derzeit nur erschwert möglich, allerdings dürften einige Axxion-Kunden zum Geschäftsjahresstart sehr gutes Neugeschäft generiert haben. Auch von der Qualität eines Großteils der von Axxion administrierten aktiv-gemanagten Fonds sei Marenbach nach wie vor überzeugt. capsensixx verfüge zudem über ausreichende Netto-Liquidität (14,7 Mio. Euro Zahlungsmittel und Äquivalente; Marktkapitalisierung 23,8 Mio. Euro; Verbindlichkeiten LuL 8,7 Mio. Euro), geringe Verschuldung (Langfristige Verbindlichkeiten 3,6 Mio. Euro) sowie stabile positive Cashflows. Insgesamt dürfte der Konzern die aktuelle Krise nach Erachten des Analysten daher gut überstehen, wenngleich die KVG von der Marktkorrektur natürlich stark getroffen werden dürfte. Seine Prognosen für das laufende Jahr habe der Analyst an die aktuelle Situation und die coraixx-Entkonsolidierung angepasst, dabei gehe er von einer Normalisierung und Markterholung zum Ende des Jahres aus. Mittelfristig rechne der Anaylst weiterhin mit mindestens branchenkonformen Wachstumsraten in Höhe von 6 bis 8%.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die capsensixx-Aktie bei einem reduzierten Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 11,00 Euro). (Analyse vom 23.03.2020)