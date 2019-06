Xetra-Aktienkurs blockescence-Aktie:

blockescence (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch weiterentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. (13.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



München (www.aktiencheck.de) - blockescence-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK).Gestern habe blockescence den Einstieg in das Ad Tech-Wachstumssegment bekannt gegeben, indem mit Applift einer der nach Erachten des Analysten global führenden Pionierunternehmen übernommen worden sei. Die Übernahme passe aus Sicht des Analysten sehr gut zum bisherigen Beteiligungsportefeuille und sei aufgrund des gewählten Kaufpreisarrangements seines Erachtens unmittelbar wertschöpfend. Daher passe der Analyst sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten von bislang EUR 1,70 auf EUR 1,90 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 1,26 ergebe sich im Base Case-Szenario ein von ihm erwartetes Kurspotenzial von 50,8%.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bekräftigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der blockescence plc. (Analyse vom 13.06.2019)Börsenplätze blockescence-Aktie: