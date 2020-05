(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

36,50 EUR -7,71% (04.05.2020, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

37,60 EUR -5,17% (04.05.2020, 15:47)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (04.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).bet-at-home habe heute die Q1 Zahlen 2020 veröffentlicht, welche positiv zu werten seien. Obwohl fast der komplette März quasi Fußball-frei in Europa gewesen sei, sei der Umsatz (GGR) YoY nur um 14% auf 32,2 Mio. Euro zurückgegangen. Jedoch sei Q1 2019 ein besonders starkes Quartal gewesen, zum Vergleich in Q1 2018 habe der GGR bei 33,2 Mio. Euro gelegen. Der Analyst habe aufgrund des schwachen März mit nur 28,8 Mio. Euro gerechnet.Zwei Gründe seien für diese positive Überraschung verantwortlich: 1) eCasino habe weiterhin stabile Erträge erzielt (GGR 18,6 Mio. Euro) und weil 2) infolge des Ausbaus des eSports-Bereichs sowie den weiterhin vorhandenen Wetten aus "exotischeren" Ligen der GGR nur um 1,3 Mio. Euro auf 13,6 Mio. Euro (-8% YoY) gesunken sei. Das EBITDA sei zwar von 12,7 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro zurückgegangen, sei aber dennoch knapp 0,8 Mio. Euro über den Analysten-Erwartungen gewesen. In Q1 2018 sei das EBITDA bei 9,3 Mio. Euro gewesen. Somit sei der Rückgang insbesondere auf dem Wegfall des Schweizer-Marktes (seit Mitte 2019) und dem Rückgang des polnischen Marktes zurückzuführen.Sobald es offizielle Bestätigungen über die Rückkehr des europäischen Fußballs geben werde, wären die größten Risiken für die Sportwetten-Anbieter beseitigt. bet-at-home habe aber bereits in Q1 zeigen können, dass das Unternehmen ein stabiles Geschäftsmodell habe und kurzfristige Ausfälle gut kompensieren könne.Aufgrund der positiven Q1-Zahlen sei es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen die Guidance für 2020 bestätigt habe. GGR solle in der Range 120 bis 132 Mio. Euro (FMRe: 128,2 Mio. Euro) liegen, bei einem EBITDA von 23 bis 27 Mio. Euro (FMRe: 25,4).Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die bet-at-home.com-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 50,00 Euro. (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person