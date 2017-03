Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

110,35 EUR -0,14% (17.03.2017, 15:07)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

110,451 EUR -1,38% (17.03.2017, 15:03)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (17.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktie: Sonderdividende beflügelt - AktienanalyseAuf der 22. Münchner Kapitalmarkt Konferenz, bei der sich im Dezember vergangenen Jahres rund 40 Unternehmen präsentiert haben, gehörte bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) zu den interessantesten Unternehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.IR-Manager, Klaus Fahrnberger, habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Onlinewettanbieter die 2016er Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA), 30 Mio. Euro, übertreffen könne. Denn der Zeitraum September bis Dezember sei traditionell das stärkste Quartal des Jahres, so Fahrnberger damals.Gesagt, getan: 2016 sei für bet-at-home.com ein Rekordjahr gewesen. Das EBITDA sei mit 33 Mio. Euro nicht nur höher ausgefallen als die Vorhersage von 30 Mio. Euro, sondern auch über dem Vorjahreswert von 31,9 Mio. Euro gelandet. Gleichzeitig hätten die Brutto-Wett- und Gamingerträge um 14 Prozent auf 138,7 Mio. Euro zugelegt. Auch damit hätten die Österreicher die eigene Prognose von 134 Mio. Euro übertroffen. Somit hätten sich die aufgrund der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich um 20,6 Prozent erhöhten Marketingausgaben gelohnt.An der guten Entwicklung sollten auch die Aktionäre teilhaben: Vorstand und Aufsichtsrat würden der Hauptversammlung am 17. Mai eine Dividende von insgesamt 7,50 Euro je Aktie vorschlagen. Diese setze sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende von 2,50 Euro plus einer Sonderdividende von 5,00 Euro je Anteilschein.Für 2017 sei Quatember zuversichtlich: "Der Brutto-Wett- und Gamingertrag soll auf 144 Mio. Euro steigen und das EBITDA zwischen 34 und 38 Mio. Euro landen." Aufgrund der Dividendenrendite von satten 7 Prozent hat der Wert weiteres Aufwärtspotenzial, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2017)Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie: