(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

46,04 EUR -5,58% (04.11.2019, 16:39)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

46,10 EUR -4,75% (04.11.2019, 16:52)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Der bet-at-home.com AG Konzern (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,0 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar.



Zum Stichtag 31.12.2018 trugen 301 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (04.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Q3/9M-Zahlen im Detail: Heute habe Bet-at-home ihre Q3/9M-Zahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Insgesamt würden sich die Zahlen im Bereich der Erwartungen bewegen und beim EBITDA verdeutliche sich, dass man eher am oberen Ende der Guidance-Range landen werde. Brutto-Wett- und Gamingerträge hätten sich um 2,5% YoY auf 106,8 Mio. Euro erhöht, während sich der Netto-Umsatz (NGR) um 5,7% YoY auf 87,9 Mio. Euro verbessert habe.Im Bereich Online-Sportwetten habe der Netto-Umsatz bei 35,9 Mio. Euro gelegen, nach 36,4 Mio. Euro im Vorjahr (2018 sei Fußball-WM gewesen); im Bereich Online-Gambling habe der Netto-Umsatz von 46,8 Mio. Euro auf 52,0 Mio. Euro erhöht werden können. Marketing-Aufwendungen in 9M 2019 hätten bei 39,3 Mio. Euro gelegen (unverändert YoY), nachdem das Unternehmen entschieden habe, im 2. Halbjahr nochmal eine verstärkte Marketing-Kampagne zu fahren. Somit dürfte man nicht nur in Q3 sondern auch in Q4 einen erhöhten Marketing-Effekt in der GuV sehen. Trotz der höheren Marketing-Aufwendungen in Q3 sei das EBITDA von 23,9 Mio. Euro in 9M 2018 auf 27,0 Mio. Euro gestiegen. In Q3 habe das EBITDA bei 5,7 Mio. Euro gelegen (EBITDA-Marge aufgrund von Marketing bei 19,4%). Die EBITDA-Marge nach 9M sei weiterhin bei über 30% (30,7%; 9M 2018 28,7%).Anpassungen Schätzungen 2019e: Der Vorstand habe entschieden, dass aufgrund der Marketing-Kampagne die Guidance für Marketing nach bisher 38 Mio. Euro für 2019 nun eher bei 40 Mio. Euro liegen sollte. Der Analyst habe daraufhin seine Schätzungen dahingehend angepasst. Seine EBITDA-Schätzung sinke somit von 34,5 Mio. Euro auf 33,2 Mio. Euro, was aber weiterhin am oberen Ende der Guidance Range von 29-33 Mio. Euro liege. Der Effekt aus der Steuer-Nachzahlung sei wie von Silbe vermutet über die Steuer-Position einkalkuliert worden. Somit habe es auch keinen Impact auf die EBITDA-Guidance.Insgesamt könne man die 9M-Zahlen als positiv werten, da der Effekt aus dem quasi Wegfall des Schweiz-Geschäfts in Q3 kaum bemerkt worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person