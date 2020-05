Dieses angebliche Allheilmittel habe an den Börsen zu einer hohen Volatilität geführt. Sparer und Anleger würden sich bemühen, solche Schwankungen zu nutzen, um ihr Kapital zu erhalten und eine angemessene Verzinsung zu erzielen. Eine Anlage in Gold habe über die letzten 20 Jahre den besten Erfolg erreicht, wenn auch mit Schwankungen. Die Devisenmärkte seien ein höchst unzuverlässiges Terrain. Geld- und Rentenmärkte böten in realer Rechnung überhaupt keine Zinsen mehr und würden zur Anlage ausfallen. Rund ein Drittel aller Anleihen in der ganzen Welt hätten sogar in nominaler Rechnung eine negative Verzinsung.



Aktien werde auf längere Sicht am meisten zugetraut, doch hier sei das Timing bei der Anlage besonders wichtig. Die Bewertungen an den Aktienmärkten würden sich gegenwärtig weniger nach den Unternehmensgewinnen, bzw. Gewinnerwartungen als nach der Geldpolitik der Zentralbanken richten. Als Folge dessen würden Kurseinbrüche durch schnelle Erholungen zum Teil wieder ausgeglichen. Dies in der Hoffnung, dass die Konjunkturflaute mit Hilfe der Geldpolitik und des Deficit Spending schnell wieder überwunden werde. Umso größer wirke dann die Enttäuschung, wenn sich das Kurs-/Gewinn-Verhältnis als immer noch zu hoch herausstelle. Das KGV des DAX werde zurzeit an der Börse mit gut 13 eingeschätzt. Doch durch die Corona Krise dürfte es eher bei 20 liegen.



Was könne unter diesen Bedingungen die beste Anlage künftig werden? Die Corona Krise sei noch lange nicht beendet. So lange kein erfolgreiches und verträgliches Medikament gefunden worden sei, müsse mit einem Anhalten der Konjunkturflaute gerechnet werden. Selbst wenn ein Medikament entdeckt würde, könne es unter Umständen noch ein Jahr dauern, bis es in der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt werden könne. Daher könne schon jetzt eine Folgerung gezogen werden: die Notenbanken würden ihren ultraexpansiven Kurs fortsetzen. Die Bank of Japan habe bekannt gegeben, Käufe von Anleihen in unbegrenztem Ausmaß fortzuführen. Und in den USA und der Eurozone würden die "quantitativen Lockerungen" in höchst absurdem Maß fortgesetzt.



Liquidität, die nach Verwendung suche, dürfte ein entscheidender Einflussfaktor bleiben. Dennoch würden die Immobilienmärkte schon an ihre Grenzen stoßen. Die Aktienmärkte würden durch die Geldschwemme eine Unterstützung erfahren, doch sie seien am KGV gemessen überbewertet und würden weiter durch Umsatz- und Gewinneinbrüche der Unternehmen unter Druck gesetzt. Zwischenzeitliche Kurserholungen seien kein neuer Aufwärtstrend, sondern eine "Bear Market Rally". An den Devisenmärkten würden neue Turbulenzen drohen. Als Alternative zu Aktien bleibt weiterhin eine Anlage in Gold, so Dr. Eberhardt Unger. (Ausgabe vom 01.05.2020) (04.05.2020/ac/a/m)





