Börsenplätze audius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs audius-Aktie:

17,20 EUR -0,58% (06.12.2021, 16:07)



Börse Frankfurt-Aktienkurs audius-Aktie:

17,60 EUR -0,56% (06.12.2021, 09:36)



ISIN audius-Aktie:

NL0006129074



WKN audius-Aktie:

A0M530



Ticker-Symbol audius-Aktie:

3IT



Kurzprofil audius SE:



Die audius SE (zuvor IT Competence Group SE) (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist eine Holdinggesellschaft für wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Digitale Transformation. Sie bietet über ihre Tochtergesellschaften Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen IT- sowie Dateninfrastrukturen im deutschsprachigen Raum an. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur, welcher mit rund 78% den größten Teil des Umsatzes repräsentiert, erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zur Entwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen. Im Geschäftsbereich Daten-Infrastruktur tritt man als Full-Service Provider rund um den Netzausbau auf. Strategisch will audius durch die Verbindung von exzellenten IT- Gesellschaften eine führende IT-Beratungs- und Solutions-Gruppe etablieren. (06.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - audius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der audius SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) weiterhin zu kaufen.audius habe die vollständige Übernahme der Elektro Mahlberg GmbH aus Bornheim bei Bonn gemeldet. Das 1995 gegründete Unternehmen sei ein Spezialist für die Errichtung und den Rückbau von Mobilfunkstandorten, das Leistungsspektrum reiche von der Planung, über die Konstruktion und Errichtung bis zur Inbetriebnahme und Wartung. Das Unternehmen beschäftige rund 50 Mitarbeiter, erziele Umsätze im mittleren bis höheren siebenstelligen Bereich und arbeite seit Jahren profitabel. Geleitet werde die neue audius-Tochter von dem Gründer Udo Mahlberg, der auch nach der Transaktion an Bord bleibe.Mit der Übernahme der Elektro Mahlberg GmbH setze audius den Expansionskurs fort und stärke die eigene Position als Dienstleister für den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur. In diesem Bereich habe die audius-Tochter Sinnwell zuletzt starke Wachstumsraten verzeichnet, durch die Akquisition könne nun das Leistungsspektrum erweitert und der Kundenzugang weiter verbessert werden.Mit dem Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Neuerwerbung, der ab Anfang Januar in die Konzernzahlen einfließen solle, wolle audius 2022 den Umsatz auf mehr als 68 Mio. Euro steigern und auf dieser Grundlage ein EBITDA von über 7 Mio. Euro erwirtschaften.Damit sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, für die audius-Aktie weiter deutliches Aufwärtspotenzial und bestätigt das bisherige Urteil "buy". (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link