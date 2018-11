SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (02.11.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ams: Kursdesaster nach Q3-Zahlen - AktienanalyseNach den jüngsten Nachrichten von ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) kam es zu einem Kursdesaster, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ausgangspunkt sei die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal gewesen. Demnach habe der Halbleiterhersteller umsatzseitig (plus 92 Prozent gegenüber dem Vorquartal) die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten übertrumpfen können, ebenso beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT), das 13 Prozent der Erlöse erreicht habe. Jedoch sei bereits der bereinigte Reingewinn hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Für besonders lange Gesichter habe die vom Unternehmen für das vierte Quartal in Aussicht gestellte Margenentwicklung gesorgt. Selbst das obere Ende der von ams anvisierten Spanne von 16 bis 20 Prozent habe noch unter den durchschnittlichen Schätzungen gelegen.Die an der Schweizer Börse notierten Papiere seien nach dem Quartalsbericht kräftig unter Druck geraten und zeitweise um mehr als 30 Prozent abgerutscht. In den Tagen danach sei es noch weiter nach unten gegangen. Ausgehend von den Spitzenkursen bei über 100 Euro im Mai habe sich der Kurs in der Spitze fast geviertelt - gemessen an den Bewertungsrelationen eine klare Übertreibung. Schließlich komme der Titel auf ein 2019er-KGV von nur etwas mehr als sechs!Auch da AMS seine langfristigen Wachstumsziele bestätigt hat, wonach der Umsatz im Zeitraum 2016 bis 2019 um durchschnittlich 60 Prozent pro Jahr vorankommen und die operative Marge 2020 satte 30 Prozent erreichen soll, ist die Aktie reif für eine scharfe Gegenbewegung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2018)Börsenplätze ams-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ams-Aktie:35,58 EUR -2,15% (02.11.2018, 11:38)