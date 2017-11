SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (08.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).ams und Ningbo Sunny Opotech (Tochtergesellschaft von Sunny Optical Technology Company, China) hätten ihre Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von 3D-Sensorkameralösungen für Mobilgeräte und Automobil-OEM in China und anderen Ländern bekannt gegeben. Ziel sei die Beschleunigung der Markteinführung und der Verfügbarkeit von 3D-Sensorkamerasystemen für Smartphones und Automobil-OEM durch die effiziente Integration von 3D-Sensorlösungen in Kameramodule.Die Sunny Optical Technology Group (Muttergesellschaft) sei ein wachstumsstarkes Unternehmen, das 2016 einen Umsatz von USD 2,1 Mrd. und in H1/2017 von USD 1,5 Mrd. erzielt habe. 80% des Umsatzes würden mit optoelektronischen Produkten, 19% mit optischen Komponenten erzielt. Nach Anwendung würden 86% des Umsatzes auf Produkte für Mobiltelefone und 6% auf Fahrzeugkameras entfallen. Sunny habe zahlreiche Auszeichnungen von Kunden erhalten, so etwa von VIVO und Huawei (chinesische Smartphonehersteller), Lenovo, Panasonic und Bosch.Nach Meinung des Analysten sei diese Kooperation ein sehr attraktiver Weg für ams, seine Präsenz bei chinesischen Smartphone-OEMs und im Automobilmarkt auszubauen. Damit könnten sich die 3D-Sensorlösungen von ams schneller verbreiten und das Unternehmen könne seine Kundenbasis diversifizieren. Das Umsatzpotenzial für 3D-Sensorlösungen außerhalb (und auch innerhalb) von Apple sei in den Schätzungen noch nicht berücksichtigt, und hier dürfte ein beträchtliches Aufwärtspotenzial vorhanden sein.Börsenplätze ams-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ams-Aktie:82,599 EUR -0,83% (08.11.2017, 11:52)